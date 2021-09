Boletim Covid: na quarta tem 2ª dose de Coronavac e na sexta tem 2ª dose de Astrazeneca

Sete Lagoas chega nesta terça-feira, 21, somando 23.308 casos de Covid, com a confirmação de 12 casos, seis mulheres e seis homens. A Secretaria Municipal de Saúde monitora atualmente 209 pessoas e já encerrou esse atendimento a 6.822 casos de síndrome gripal inespecífica. Ao todo, 48.634 testes deram resultado negativo para Covid. Um óbito ocorrido em domicílio na última sexta-feira, dia 17, foi confirmado hoje. Um homem de 84 anos. Sete Lagoas soma hoje 608 óbitos, dois pacientes hospitalizados com resultado positivo, 48 pessoas em isolamento domiciliar e 22.650 curados.

Hospitalizados

Dos dez internados hoje, nove estão em UTI e um em enfermaria. Entre os internados em UTI, são quatro de Sete Lagoas, dois de Funilândia e os demais de Maravilhas, Biquinhas e Pequi. Entre os internados, sete testaram positivo para Covid, um teve resultado negativo e dois aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são duas internações, uma delas em leito de UTI particular. No Hospital Municipal estão oito internados, todos em UTI. O Hospital da Unimed e a UPA seguem sem pacientes internados hoje. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somadas as unidades do SUS e da rede suplementar, continua em 25,7%. Levando em conta somente leitos do SUS, esse índice também se mantém em 40%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 2ª dose da Astrazeneca em quem recebeu a 1ª dose até 21 de junho e a 2ª dose da Pfizer em quem tomou a 1ª dose até 23 de junho. A população acima de 18 anos que não conseguiu se vacinar no chamadão realizado na última quarta-feira tem nova oportunidade nesta terça, de 17h30 às 21h, na Drogaria Drogasil, Av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí (a pé). Documentos: identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Quem não tem o comprovante deve solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

Nesta quarta-feira, 22, recebe a 2ª dose da Coronavac quem tomou a 1ª dose até o dia 27 de agosto no Sesc – Entrada pela Av. Professor Abeylard (a pé) e na Faculdade Ciências da Vida – Av. Perimetral, 12.632, Indústrias (drive-thru). Já na sexta, dia 24, tomam a 2ª dose da Astrazeneca as pessoas que tomaram a 1ª dose até o dia 24 de junho, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e nos ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Eldorado, Barreiro e Alvorada, em ambos os casos, de 09h às 16h. Os documentos necessários são identidade com foto, comprovante de 1ª dose da Coronavac ou da Astrazeneca, cartão SUS ou CPF. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Até esta segunda-feira, 20 de setembro, receberam a 1ª dose 164.723 pessoas (68,1% da população). A 2ª dose foi aplicada em 74.820 pessoas, a 3ª dose em 750 idosos e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose, 3ª dose e dose única, 33,6% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus