Prefeitura de Sete Lagoas intensifica limpeza e capina nos bairros e regiões rurais

Para melhorar a qualidade de vida da população, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio das equipes de limpeza urbana da Codesel – trabalha incessantemente no intuito de manter a cidade bem cuidada e com os melhores padrões de organização e manutenção viária. Uma das atividades que contribui para a melhoria e conservação dos espaços públicos é a limpeza dos corredores da cidade, ou seja, das vias que comportam o maior tráfego de veículos e que servem de ligação entre os principais pontos do município.

De acordo com o gerente operacional da Codesel, Carlos Eduardo, além do mutirão que já é realizado, o trabalho também inclui o planejamento diário da limpeza dos bairros, com o mesmo modelo dos mutirões. “Tudo que a gente encontra de resíduos nas calçadas, que impedem os munícipes de transitar por alguma via, nossas equipes retiram esses entulhos com as máquinas. Isso tornando nossas vias mais adequadas para o trânsito. Ainda temos a capina, tudo mapeado, proporcionando agilidade e qualidade, pois sempre monitoramos todas as nossas equipes”, explica.

A manutenção das vias propicia maior segurança viária, impossibilitando os transtornos provenientes de períodos chuvosos e de objetos nas vias. “A Codesel atua em parceria com vários órgãos do Município. E nós já temos elencando, uma vez por mês, o mutirão, em parceria com a Vigilância Sanitária, essa ação já tem programada algumas regiões da nossa cidade. Paralelo a esse programa, nós também temos as atividades desenvolvidas de forma automática, conforme as demandas que nos são apresentadas. Demandas essas que vêm tanto da Câmara Municipal como também das secretarias municipais, todas centralizadas na Secretaria de Meio Ambiente, que faz a distribuição para a Codesel”, destaca o presidente da companhia, Fabrício Nascimento.

Em outubro, as equipes da Codesel estarão atuando nas regiões rurais de Sete Lagoas, como Fazenda Velha, Barreiro de Cima, Barreiro de Baixo, Riacho do Campo, Lontrinha entre outras localidades. “Atualmente estamos trabalhando nos bairros Verde Vale e adjacências, Bela Vista e Cidade de Deus. Daqui há aproximadamente duas semanas vamos atuar nas regiões rurais. Todas as atividades que estão sendo realizadas nas regiões centrais também serão realizadas nas regiões mais afastadas do centro. Estamos limpando a cidade de forma igualitária, coisa que não acontecia no passado”, finaliza o presidente da Codesel.