Educação capacita professores e diretores em parceria com Senac e Sebrae

Com o retorno às aulas presenciais neste segundo semestre nas escolas das redes pública e privada de ensino de Sete Lagoas, a Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – segue capacitando professores e diretores escolares para uma nova realidade que contempla, além da possibilidade do ensino híbrido, também as normas sanitárias vigentes em função do Decreto Municipal Nº 6.635, de 14 de setembro de 2021. Uma delas diz respeito à ampliação de até 50% da capacidade das salas de aula, mantendo o distanciamento entre as carteiras.

O novo treinamento é uma parceria com o Senac e o Sebrae e teve início na última quinta-feira, 16 de setembro, seguiu na sexta-feira e continua na próxima quinta-feira, 23. “No treinamento, abordamos temas como o atendimento para o tratamento humanizado durante a pandemia, a inclusão digital e a formação em serviço”, explica a gerente educacional da Secretaria, Alexandrina Guimarães.

A capacitação faz parte de uma série de investimentos feitos pela atual gestão na educação municipal, que se soma ao Portal do Aluno, ferramenta digital online que integra estudantes, familiares e todo corpo pedagógico do Município; a entrega de Chrome Books (notebooks do Google) para utilização dos gestores escolares; os kits individuais de higiene entregues aos alunos; a reforma e readequação de escolas municipais; o Projeto Cuidando das Emoções, que leva música e escuta afetiva a profissionais da Educação Municipal; e a recente capacitação de profissionais da pasta para a implementação da hora-atividade, entre outras ações. “A rede municipal de educação nunca parou de investir em seus funcionários e em seus alunos, mesmo durante a pandemia. Isso é fundamental para podermos continuar o aprendizado de nossos alunos com qualidade”, salienta a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira.