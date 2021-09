Polícia Civil faz operação para combater tráfico de drogas em Sete Lagoas

A Polícia Civil de Minas Gerais, através do 19DEPPC e Delegacia Antidrogas, deflagrou na manhã dessa terça-feira, 21/09, a OPERAÇÃO DOLL (boneca em inglês).

A operação visa coibir e combater o tráfico de drogas na cidade e região.

Após 6 meses de investigações realizada pela delegacia anti drogas, foi apurado que existia um grande tráfico de entorpecentes conhecido pela modalidade DISQUE DROGA, onde a droga é vendida numa espécie de delivery. A principal suspeita de comandar o esquema, conhecida no meio pelo apelido de BONECA, do bairro Santa Luzia, seria a responsável pela distribuição e venda.

Ela fornecia drogas principalmente para caminhoneiros nas proximidades do bairro Eldorado.

Foram cumpridos 10 mandados de prisão, 16 mandados de busca e apreensão, foram lavrados 3 flagrantes.

A ação teve o apoio da equipe do canil, do 2°DEPPC, da CORE e apoio aéreo da Polícia Civil.

Os suspeitos estão sendo encaminhados ao Sistema Prisional.

Com Ascom/ Polícia Civil