PM prende suspeito por crime de tráfico de drogas no Iporanga em Sete Lagoas

Na noite da segunda feira dia 20, por volta das 21h55min, durante patrulhamento preventivo pela Avenida Perimetral, os militares depararam com indivíduo conduzindo uma motocicleta, que ao avistar a presença policial, demonstrando nervosismo e diante da fundada suspeita, ao realizar a abordagem policial , o cidadão evadiu da guarnição policial, não acatando as ordens emanadas.

Que diante disso foi realizado o acompanhamento do motociclista que durante o percurso dispensou algum objeto, e com apoio de outras viaturas policiais na operação Cerco e Bloqueio, sendo alcançado e abordado no pátio do estacionamento do Estádio Arena do Jacaré.

Ao ser realizada a abordagem , constatou que o cidadão tratava se de P.W.C.A, 29 ANOS, que estava em regime de prisão domiciliar e com diversas passagens criminais por crime de roubo.

No local onde foi dispensado objetos pelo motoqueiro, foi localizado drogas ( 01 tablete se substância semelhante a maconha, e duas petecas de substância semelhante a cocaína) e a quantia de 170 reais em moeda corrente .

O condutor inabilitado, foi preso em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas e descumprimento de ordem judicial pelo fato de está em prisão de regime domiciliar .

O material apreendido e autor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para as providências legais cabíveis ao caso .

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM