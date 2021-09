Vagner Mancini destaca evolução do América no Brasileirão e projeta duelo duro com o São Paulo

Há três jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o América vive momento positivo na competição. Mesmo ainda sem conseguir deixar a zona de rebaixamento, o Coelho conseguiu buscar mais um ponto fora de casa, ao empatar em 1 a 1 com o Corinthians, no último domingo (19), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada.

Com 22 pontos, na 18ª colocação, a um ponto do Juventude, primeiro time fora do Z-4, o Alviverde se preparara para um novo compromisso na capital paulista. Nesta quarta, o América vai encarar o São Paulo, às 20h30, no Morumbi, em duelo atrasado da 19ª rodada.

Após o jogo com o Timão, o técnico Vagner Mancini analisou o próximo confronto do Coelho, afirmando que espera um cenário distinto do encontrado na Neo Química Arena.

“O São Paulo tem uma maneira de jogar um pouco diferente. O Corinthians tem um pouco mais a posse de bola, é um time que espera, que sabe jogar no contra-ataque. O São Paulo vem modificado nos últimos jogos, então, não sei qual vai ser a tônica da partida, mas vai ser mais um jogo difícil”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Postura

Ciente das dificuldades que a equipe alviverde deve encontrar nesta quarta, Mancini fez questão de destacar a postura do América nas últimas partidas, especialmente contra o Corinthians.

Diante do Timão, o Coelho abriu o placar logo aos seis minutos e criou várias chances de gol no primeiro tempo, antes de ver o adversário equilibrar o jogo e ser melhor na segunda etapa.

“O importante é acreditarmos nessa evolução do América, que vem jogando bem dentro e fora de casa, tem tentado se impor. Mesmo hoje (domingo), jogando fora de Belo Horizonte, foi uma equipe que desde o começo do jogo se propôs a marcar alto e impor dificuldades ao adversário”, completou Vagner Mancini.

Além dos três jogos invictos, o Coelho soma apenas um revés nos oito últimos compromissos pela Série A. Diante desse cenário, basta um empae diante do São Paulo, para os comandados de Mancini deixaram a zona de rebaixamento do Brasileirão nesta quarta.

Fonte: Hoje em Dia