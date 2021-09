Um jovem foi executado com tiros no rosto na noite desta segunda-feira (20) no bairro Cidade de Deus em Sete Lagoas.

Segundo informações da Polícia Militar que foi acionada, a vítima teria sido atingida por três disparos de arma de fogo na face, veio a óbito no local do crime.

A perícia foi solicitada no local para os trabalhos e liberação da remoção do corpo para o IML.

O PM faz levantamento na região, mas o autor do crime ainda não foi identificado.

Matéria em atualização