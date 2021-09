Bombeiros registram 640 chamados para incêndios florestais em Minas no fim de semana

Pelo menos 640 chamados relacionados a incêndios florestais mobilizaram o Corpo de Bombeiros em Minas Gerais no fim de semana. Em média, foram 13 registros a cada hora nos últimos dois dias.

Segundo a corporação, até mesmo os Postos Avançados (PA) recém-inaugurados já foram acionados, como é o caso de Bocaiúva, no Norte do Estado. Aproximadamente dez hectares foram destruídos em uma área de mata às margens da BR-135, no sábado (18). O fogo chegou a interditar a rodovia, mas foi controlado.

Também no sábado, foi finalizado o trabalho dos militares na Serra da Moeda, na Grande BH. As chamas, que começaram na quarta-feira (15), foram debeladas depois de três dias. Nenhuma residência foi atingida.

Já no bairro Borba Gato, em Sabará, os militares controlaram um incêndio que ameaçava casas, também no sábado.

Estação Ecológica do Cercadinho​

Na madrugada desta segunda-feira (20), um incêndio atingiu a Estação Ecológica do Cercadinho, às margens de MGC-356, altura do bairro Belvedere, região Centro-Sul de BH. Brigadistas afirmam que o fogo começou em área de relevo alto, que dificulta o acesso.

A área abrange nascentes e mananciais responsáveis pelo abastecimento na capital, mas não existe mais risco no local. As chamas foram debeladas, deixando cerca de 5 mil m² queimados. Há suspeita de que o fogo tenha sido criminoso.

