Câmara Municipal de Sete Lagoas cria o “Prêmio Alferes Tiradentes” para os melhores dos cursos de formação da Polícia Militar

Na manhã desta segunda feira, dia 20 Set, às 10 horas da manhã, o Sr Cel Rodrigo Coimbra Teixeira, comandante da 19ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, recebeu das mãos da Vereadora Heloísa Diniz Fróes, a Resolução nº 1.195/2021 aprovada e promulgada pela Câmara Municipal de Sete Lagoas que criou o “Prêmio ALFERES TIRADENTES”.

A Vereadora Heloísa, é a autora do projeto que visa o reconhecimento aos alunos melhores classificados dos cursos de formação da Polícia Militar e Guarda Municipal, realizados na Cidade de sete Lagoas, e também ao Comandante de Setor de Unidade Descentralizada da Polícia Militar de Sete Lagoas, em razão de ter se destacado nas atividades de polícia ostensiva e nas questões de mobilização comunitária, que tenha colaborado significativamente para melhorias relativas as questões de Segurança Pública no setor de atuação.

Se fez presente no evento, o Sr Ten Cel Luiz Marinho, comandante do 25º BPM, entregou a parlamentar um certificado em agradecimento ao seu seu esforço na criação e aprovação da Resolução, agradecendo também pelo reconhecimento da vereadora das atividades desenvolvidas pela Polícia Militar em prol da Segurança Pública na cidade de Sete Lagoas.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM