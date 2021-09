Sebrae Minas e FRST Falconi lançam programa para acelerar o aprendizado e melhorar os resultados dos pequenos negócios

Conectivar oferece quatro trilhas de aprendizado em gestão, com foco nos problemas reais das empresas e acesso a mentorias com especialistas renomados do mercado

Melhorar o posicionamento e as estratégias de negócios, estruturar a gestão financeira, entender e aplicar as ferramentas de marketing digital para ampliar a base de clientes e expandir as vendas são necessidades comuns aos pequenos negócios, principalmente diante de um cenário pós-pandemia. Para oferecer aos empreendedores orientação personalizada, com foco nos problemas reais de cada negócio e com o acompanhamento de especialistas renomados do mercado, o Sebrae Minas e a FRST Falconilançam o programa Conectivar.

Junção dos termos conectar e ativar, o programa é 100% on-line e composto por quatro trilhas: Marketing Digital, Vendas, Finanças e Negócios. O investimento em cada trilha é de R$ 112,00, sendo possível parcelar em até seis vezes. A primeira turma do Conectivar começa dia 4 de outubro. A inscrição pode ser feita neste link.

Após realizar um diagnóstico inicial rápido, gratuito e 100% digital sobre o momento atual da empresa, o empreendedor recebe sugestões sobre os pontos que precisam ser priorizados para melhorar os resultados e opta por uma das trilhas do programa, de acordo com seu interesse e necessidade. Cada trilha tem duração de 10 horas, distribuídas ao longo de quatro semanas.

Durante a jornada, os empreendedores têm momentos de networking, além de mentorias com especialistas que são referências nos temas das trilhas, entre os quais o próprio Vicente Falconi, fundador do grupo que leva o seu nome e é líder em consultoria gerencial no Brasil, com uma experiência de mais de 30 anos.

Uma missão em quatro semanas

As duas primeiras semanas do Conectivar são de imersão, em que o empreendedor terá acesso a aulas on-line ao vivo, conteúdos de e-books, aulas gravadas, além de realizar um exercício prático, que recebe o nome de missão, com o objetivo de resolver um problema real do seu negócio.

Nesse período, o participante também recebe a mentoria de especialistas da FRST Falconi, aceleradora de pessoas e learning-tech do grupo Falconi. “O Conectivar traz o que há de mais moderno em educação do futuro para os pequenos negócios, com conteúdo prático e recursos de aprendizagem atuais e dinâmicos, entre os quais videoaulas, masterclass e white paper interativo”, destaca Juliana Scarpa, CEO da FRST Falconi.

O programa também incentiva e recompensa a troca de experiências e a colaboração entre os empreendedores que participam da mesma trilha de aprendizagem. Em um fórum mediado por um especialista, o grupo discute as lições aprendidas, dificuldades, insights. É o momento em que os participantes têm a oportunidade de colaborar entre si na construção de suas missões, ou seja, de opinarem, dar feedbacks, enfim, de se apoiarem mutuamente na resolução dos problemas de cada um, completa Carolina Pantuza, analista da Unidade de Gestão de Produto e Comercialização do Sebrae Minas.

Na terceira semana da trilha, o participante tem duas horas para refinar a missão a partir das colaborações recebidas do mentor e dos pares. É a hora de discriminar as estratégias adotadas para solucionar o problema identificado. Ao encerrar a missão, o empreendedor participa de uma pesquisa para avaliar a satisfação em relação ao programa e traçar um diagnóstico do aprendizado obtido na trilha.

Finalizando a capacitação, na quarta e última semana do Conectivar é realizado um encontro on-line e ao vivo para a apresentação das missões que se destacaram no período e premiação dos participantes. “Esta capacitação foi construída a partir do que há de mais moderno em práticas de educação empreendedora. É uma oportunidade para os empreendedores consolidarem a gestão, incorporando aos negócios diferenciais competitivos tão necessários para fazer frente aos novos desafios do mercado”, destaca João Cruz, diretor técnico do Sebrae Minas.