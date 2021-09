Escola Técnica Municipal publica edital do processo seletivo para o 1º semestre de 2022

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas publicou, na última semana, o Edital de abertura do processo seletivo do 1º semestre de 2022. Em função da pandemia do novo coronavírus, mais uma vez, inscrições e provas serão de maneira on-line para evitar a aglomeração dos candidatos. O período para requerimento de isenção do pagamento de inscrição termina na próxima quarta-feira, 22, e as inscrições serão do dia 24 de setembro a 27 de outubro.

Os dois processos seletivos realizados este ano também foram de maneira virtual e o resultado superou as expectativas dos organizadores. A Escola Técnica Municipal é considerada uma referência nesta modalidade de ensino e, desde sua fundação, é mantida pela Prefeitura de Sete Lagoas. “Mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia, os processos seletivos foram sucesso total com a participação de centenas de candidatos. A tradição e a qualidade do ensino ofertado pela Escola Técnica são diferenciais reconhecidos pelo mercado e isso provoca, naturalmente, esta grande procura”, avalia Cláudio Caramelo, presidente da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), mantenedora da unidade educacional.

Agora serão ofertadas vagas em oito cursos: Administração, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Meio Ambiente, Metalúrgica e Química. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site fumeponline.setelagoas. mg.gov.br por R$ 40.

As provas serão aplicadas de modo online no dia 7 de novembro e o gabarito será publicado no mesmo dia. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 22 de novembro e a primeira chamada e a matrícula serão entre os dias 24 e 26 de novembro. OEdital detalha também informações como número de vagas em cada curso, regras para inscrições, isenção e aplicação das provas. Informações pelos telefones (31) 3773-0424 e (31) 3774-6290 ou pelo e-mail processoseletivo@etmsl.com.br.