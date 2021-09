Chamadão para vacinação teve grande público no final de semana em Sete Lagoas. Confira, o cronograma para esta segunda (20)

A prefeitura de Sete Lagoas, realizou no sábado mais um chamadão para quem não recebeu nenhuma dose da vacina contra a Covid. O público foi a partir de 18 anos, tendo sido realizada no Ginásio Coberto (praça da Feirinha), no horário de 18 às 21h. Segundo Guilherme Menezes, Técnico em Imunização da secretaria municipal de Saúde, o comparecimento foi grande .” Ficamos até surpresos com muitas pessoas que não tinham recebido nenhuma dose, inclusive idosos. Vamos ter que fazer novo cahamadão já que pessoas ficaram sem receber a vacina no sábado, devido ao grande número de pessoas”, disse

Nesta segunda-feira, 20 de setembro, tem 2ª dose da Coronavac para quem tomou a 1ª dose até o dia 24 de agosto, de 09h às 16h, no SESC – entrada pela rua Professor Abeylard (a pé). Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose da Coronavac, cartão SUS ou CPF. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Até esta quinta-feira, 16 de setembro, receberam a 1ª dose 164.009 pessoas (67,8% da população). A 2ª dose foi aplicada em 67.607 pessoas, a 3ª dose em 697 idosos e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose, 3ª dose e dose única, 30,6% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus