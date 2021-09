Foragido da Justiça suspeito de estuprar oito crianças em SP é preso em Minas

Dentre as vítimas, está a filha dele; o homem se apresentou com nome falso, mas acabou confessando sua identidade verdadeira.

Um homem, de 52 anos, foragido da Justiça de São Paulo, foi preso por policiais militares em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de ter estuprado oito crianças – dentre elas, a própria filha dele. A prisão ocorreu no bairro Vila Boa Vista na tarde do último sábado (18).

De acordo com a PM, a corporação recebeu informações de que o homem estaria em uma casa localizada à rua Coronel Lauro Pires usando o nome falso de Adilson. De fato, ele se apresentou com o nome quando os policiais chegaram na residência, e, ao ser perguntado sobre a sua carteira de identidade, este respondeu que não tinha o documento.

Diante disso, os policiais disseram o nome verdadeiro do suspeito. Ainda segundo a PM, neste instante, o homem mudou de semblante e acabou confessando sua identidade real. Ao fazer as buscas pelo nome dele, os policiais confirmaram que ele estava foragido por ter cometido os crimes de abusos contra as crianças em Limeira, no interior de São Paulo.

Ele foi preso pelos militares e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Contagem, onde a ocorrência foi encerrada.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e depois “será recambiado.” A investigação tramita em São Paulo.

Fonte: O Tempo