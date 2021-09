América empata com o Corinthians e chega ao terceiro jogo seguido invicto

Não foi desta vez que o América deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas, inegavelmente, é de se exaltar o ponto obtido contra o Corinthians, neste domingo (19), na Neo Química Arena. E muito do empate em 1 a 1 com o Timão se deve ao goleiro Matheus Cavichioli, autor de grandes defesas na partida.

O Coelho saiu à frente com Marlon, aos 6 minutos, e o time alvinegro obteve a igualdade com Giuliano, aos 16.

Após completar seu terceiro jogo consecutivo sem perder (dois triunfos e um empate) e chegar a 22 pontos na classificação, o Alviverde encara o São Paulo, na quarta-feira (22), às 20h30, no Morumbi, em duelo adiado da 19ª rodada.

O jogo

O América teve um desfalque de última hora, o atacante Fabrício Daniel, que testou positivo para Covid-19. Ele cumpre o isolamento, sob as orientações do departamento médico do clube.

Com Zárate inspirado, o Coelho tomou as rédeas do confronto e aos 6 minutos abriu o placar. Após ótima jogada do atacante argentino, o lateral Marlon completou para as redes, marcando um belo gol. Apesar da aplicação tática, o Alviverde acabou cedendo espaço e viu o Corinthians empatar aos 16, com Giuliano.

Na segunda etapa, o Timão foi ganhando espaço e construiu oportunidades para virar o placar, esbarrando na defesa americana, no paredão Matheus Cavichioli ou na própria incompetência nas finalizações. Por sua vez, o Alviverde não conseguiu emplacar um contra-ataque com eficiência, e o empate prevaleceu.

FICHA DO JOGO

CORINTHIANS 1

Cássio, Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano (Luan) e Willian (Renato Augusto); Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Róger Guedes e Jô

Técnico: Sylvinho

AMÉRICA 1

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Anderson e Marlon (Alan Ruschel); Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho, Alê e Ademir (Toscano); Zárate (Yan Sasse) e Ribamar (Rodolfo)

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 19 de setembro de 2021 (domingo)

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior, todos do Distrito Federal

VAR: Wagner Reway (PB)

CARTÃO VERMELHO: Gabriel (Corinthians)

GOLS: Marlon aos 6 minutos e Giuliano aos 16 do primeiro tempo

Fonte: Hoje em Dia