Belletti comenta volta do Cruzeiro ao Independência e ressalta importância da torcida

Raposa enfrenta o CSA no próximo domingo (26), em Belo Horizonte, pela Série B

Após o empate por 1 a 1 com o Vasco em São Januário, o Cruzeiro pensa agora no seu próximo adversário: o CSA, no domingo (26). Diferentemente das duas últimas partidas em que o clube foi mandante, quando realizou os jogos na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, dessa vez o confronto será no Independência, a nova “casa” que a Raposa escolheu para atuar em Belo Horizonte.

uliano Belletti, que comandou o time celeste no último jogo, comentou sobre a volta do time ao estádio. Segundo ele, o mais importante é criar um ambiente favorável para o Cruzeiro alcançar suas vitórias, seja no Mineirão, no Independência ou na Arena do Jacaré. Neste sentido, o ex-jogador destacou a necessidade do apoio da torcida.

“Aqui, o que a gente se preocupa tanto é com o ambiente que a gente pode criar a favor do nosso time, independente do estádio. Porque a gente não vai conseguir voltar para a Série A sozinho, a gente precisa muito do apoio do torcedor. E sendo em Sete Lagoas, no Independência ou no Mineirão, a gente precisa muito do torcedor. E agora dessa vez, no Independência, vamos lá, com confiança, pressionando o adversário, incentivando o nosso time, em busca do nosso objetivo e cumprindo a nossa missão”, afirmou.

Leia mais: Atuando como mandante, Cruzeiro não vence no Independência desde 2018

Belletti também valorizou o ponto conquistado pelo Cruzeiro no último minuto da partida contra o Vasco e disse que, apesar do empate, o time não mudará o seu foco, que é a busca por uma vaga no G-4.