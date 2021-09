Neste domingo, jovem foi morto a tiros no bairro Iraque em Sete Lagoas

Neste domingo, 19, por volta das 05 horas da manhã, a PM foi acionada para comparecer ao Bairro Iraque onde teria ocorrido um crime de homicídio.

Chegando no local , militares depararam com o corpo de D. B. F. S, 27 anos, caído ao solo já sem vida .

O SAMU esteve no local confirmado o óbito, sendo a perícia da Polícia Civil acionada, para realização dos trabalhos.

A vítima foi alvejada com vários disparos de arma de fogo e estojos de munições. 40 foram encontrados no local .

Segundo informações de familiares , por volta das 05 horas quando a vítima saia para o trabalho, foi alvejada pelos disparos . Ainda segundo informações de familiares a vítima tinha ligação com pessoas, que traficava drogas no Bairro Iraque

A investigação sobre motivação e autoria fica agora a cargo da Polícia Civil, contudo as viaturas do turno segue em diligências para identificar possíveis autores do crime .

Com informações da Agência Local de Comunicação 25 BPM