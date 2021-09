No próximo domingo(26), Sete Lagoas vai receber o Pastor Cláudio Duarte, onde ele realizará a palestra com o tema “Como ser feliz”.

Sucesso na Internet e por onde passa, Cláudio Duarte conquistou não somente o público evangélico ele conquistou fãs de todas as religiões.

O evento vai acontecer no dia 26 no Ginásio do Unifemm em Sete Lagoas.

Ingressos à venda pelo site www.centraldoseventos.com.br ou no Restaurante Lagoa Gourmet em frente as Casas Bahia no Centro de Sete Lagoas.