Prováveis escalações, dúvidas e desfalques de Corinthians e América pra o jogo deste domingo

Embalado pelas duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o América encara o Corinthians, neste domingo (19), às 18h15, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada da competição.

Para o confronto com o Timão, o técnico Vagner Mancini não vai poder contar com o atacante Felipe Azevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com a baixa, Mancini pode promover a estreia como titular do argentino Mauro Zárate, que debutou com a camisa do Coelho no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na última rodada.

Entre as várias opções para o setor ofensivo estão mais cotados os atacantes Rodolfo e Berrío, também acionados no decorrer dos últimos jogos.

Outra alternativa que o comandante do Alviverde pode lançar na Neo Química Arena é a entrada de um meio-campista na vaga de Felipe Azevedo. Desse modo, abriria mão de um esquema com quatro atacantes e encorparia a faixa central do campo.

Nesse caso, os volantes Zé Ricardo, Juninho Valoura e Ramon, além do meia Alê aparecem como principais candidatos a entrar nos 11 iniciais.

Com apenas esta mudança obrigatória, Vagner Mancini poderá mandar a campo o restante da equipe que iniciou jogando contra o Furacão.

Em caso de vitória neste domingo, o América, 17º colocado, com 21 pontos, deixará a zona de rebaixamento da Série A, independentemente do resultado dos rivais diretos contra o Z-4.

Corinthians

Há seis jogos sem perder no Brasileirão, o Corinthians também vive momento positivo na competição.

Para o confronto com o Coelho, a principal novidade deve ser a estreia do meia-atacante Willian, ex-jogador da Seleção Brasileira, contratado no final de agosto.

Ausente no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, por dores musculares, o meia Renato Augusto deve retornar ao time neste domingo.

Quem também estará de volta é o zagueiro Gil, que cumpriu suspensão no duelo com o Dragão.

A dúvida gira em torno do aproveitamento do jovem meia-atacante Adson, em recuperação de lesão no joelho esquerdo.

Quem ainda não deve voltar a ficar à disposição do técnico Sylvinho é o atacante Luan, ainda em tratamento de dores no músculo adutor da coxa esquerda.

FICHA DO JOGO

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Renato Augusto, Giuliano e Willian; Róger Guedes e Jô

Técnico: Sylvinho

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir; Mauro Zárate (Berrío ou Rodolfo), Fabrício Daniel, Ribamar

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 19 de setembro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 18h15

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior, todos do Distrito Federal

VAR: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO: Premiere

Fonte: Hoje em Dia