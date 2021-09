Sábado será de muito calor, com máxima próxima dos 40º em Minas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado (18/9) em Minas Gerais será de muito calor. A previsão é que os termômetros cheguem aos 37º no Triângulo Mineiro e também no Norte de Minas. Também no Norte foi registrada a temperatura mínima neste sábado, 4,9º em Águas Vermelhas.

A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Sul, Sudoeste e Zona da Mata. Entre o Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e na Grande BH, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Belo Horizonte eve ter céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca na parte da tarde. A umidade relativa do ar deve ser inferior a 30%. A temperatura mínima registrada na Estação Meteorológica Cercadinho, no Buritis, região Oeste de BH, foi de 16,2º, e a máxima deve ficar em 30º na capital.

Para este domingo (19/9), a previsão é parecida, também com tendência de céu claro a nublado, com névoa seca a tarde, e temperaturas em ligeira elevação – os termômetros devem ficar entre 17º e 33º, com umidade relativa do ar entre 20%, a tarde (indicativo de tarde seca), e 80%.

Já na segunda-feira (20/9), na capital, aumenta a nebulosidade. Neste dia, temperaturas variando entre a mínima de 17º e a máxima de 32º. Por enquanto, os belo-horizontinos podem esquecer da chuva.

Fonte: em.com.br