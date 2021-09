Minas recebe mais 650 mil doses da vacina CoronaVac neste sábado

Minas Gerais recebe, neste sábado (18), como parte do 51º lote de vacinas contra a Covid-19, mais 650.800 doses do imunizante da CoronaVac.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) serão três desembarques no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, às 11h40, 14h25 e 14h45.

As vacinas serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio, no bairro Gameleira, região Oeste de BH. A pasta ainda não informou quantos imunizantes serão distribuídos a cada município e a que públicos as vacinas serão destinadas.

Vacinação

De acordo com o Painel Vacinômetro, da SES, 14.299.332 mineiros receberam a primeira dose do imunizante contra o vírus, e 6.727.898 deles receberam também a segunda. A vacina da Janssen, administrada em dosagem única, foi aplicada em 482.499.

Até esta sexta-feira (17), o Governo de Minas já repassou aos municípios 24.428.207 doses de imunizantes contra a Covid-19. O percentual de cobertura vacinal com a primeira dose já ultrapassou 87% da população acima de 18 anos e a segunda já alcança 43%.

O número de doses enviadas pelo Ministério da Saúde ao estado chega a 27.196.504.

