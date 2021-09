Cruzeiro não joga mais na Arena do Jacaré neste Brasileiro

Em comunicado à Prefeitura de Sete Lagoas e ao Democrata, o Cruzeiro a pedido do técnico Vanderley Luxemburgo, não jogará na Arena do Jacaré nas partidas em casa. Os motivos são a recuperação do gramado e o posicionamento das câmeras do VAR.

Veja mensagem que a redação teve acesso:

“Senhores, primeiramente gostaria, uma vez mais, de agradecer a todos pelo árduo trabalho que nos proporcionou um caso de sucesso em nossos jogos aí na Arena. Temos uma dívida de gratidão com todos vocês. Infelizmente, o gramado não se recuperou como esperávamos, apesar do esforço de todos os envolvidos. A seca atual tem sido decisiva. Por este motivo e também considerando a logística, nosso técnico pediu que voltássemos a atuar em Belo Horizonte. Mas queremos muito que nossa parceria continue, pois fomos extremamente apoiados por todos vocês e pela população da cidade. A base voltará a jogar na Arena do Jacaré pois esta agora também é a casa do Cruzeiro. A todos vocês, em nome do Cruzeiro, nosso muito obrigado.”

Com Plantão Regional