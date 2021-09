Sete Lagoas participa da Semana Nacional do Trânsito 2021: No trânsito, sua responsabilidade salva vidas

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (Seltrans) – participa mais uma vez da Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Com o tema deste ano “no trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, a campanha tem o objetivo de conscientizar a todos os envolvidos, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres, sobre a importância da mudança de atitude, evidenciando que cada um é responsável por um trânsito seguro.

“Para a Semana Nacional do Trânsito 2021, o Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans programou uma intensa agenda de ações a fim de que o tema possa ser trabalhado em diferentes espaços públicos, alcançando assim o máximo possível de cidadãos”, explica o secretário Wagner Oliveira.

De acordo com a coordenadora do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans, Daniela Maia, trata-se de uma semana de suma importância para intensificar a conscientização da necessidade em seguir as regras de sinalização, respeito aos limites de velocidade e empatia no trânsito. “Vivemos uma pandemia no trânsito que se arrasta por anos, com mais de 1,3 milhões de pessoas mortas no mundo vítimas de acidentes. Foi renovada a 2ª Década de Ações para a Segurança no Trânsito (2021-2030), pois a 1ª Década (2011-2020) não atingiu seu objetivo na minimização desse triste levantamento. Assim, buscamos fazer a diferença com campanhas como essa, com ações pensadas e abordagens pontuais para vários públicos da cidade”, relata.

Confira a programação:

20/09 – Segunda-feira: Estacionamento de cadeiras de rodas na Praça Tiradentes

21/09 – Terça-feira: Blitz de instalação de antenas corta-pipa no CAT

22/09 – Quarta-feira: Transmorte, no Terminal Urbano

23/09 – Quinta-feira: Gincana do Trânsito no Colégio D’Angelis

24/09 – Sexta-feira: Programa Passando a Limpo, Rádio Eldorado

25/09 – Sábado: Fechamento com ação coletiva:

– Educação no Trânsito em Ação

– Ação educativa com atrações para os usuários do espaço coletivo da Lagoa Boa Vista (distribuição de água, algodão doce, pipoca, aula de Funcional e pintura facial).