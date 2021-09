Passando a Limpo desta sexta entrevistou Nilza Medeiros e Fabrícia Cristina, sócias da contabilidade Medeiros

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (17) recebeu Nilza Medeiros e Fabrícia Cristina, sócias da contabilidade Medeiros, para falar um pouco sobre o setor contábil, principalmente no âmbito municipal. A princípio, as convidadas se apresentaram e apresentaram a empresa que trabalham.

Em relação à pandemia da Covid-19, as entrevistadas contaram sobre o período que tiveram que trabalhar em home office, o que para elas, ocasionou muita experiência e muita sabedoria para lidar com o momento. “No quadro geral, tivemos um quadro bem positivo na pandemia. Em alguns setores tiveram mais empresas que abriram do que fecharam”, comentou Nilza ao falar sobre o setor comercial.

Durante a conversa, as convidadas comentaram sobre as leis federais e estaduais que sofreram mudanças durante a pandemia, bem como aquelas que foram criadas para ajudar os comerciantes.

