Boletim Covid: sábado tem 2ª dose Astrazeneca e na segunda tem 2ª dose da Coronavac

Válidas para quem tomou 1ª dose da Astrazeneca até 18 de junho e 1ª dose da Coronavac até 24 de agosto

Sete Lagoas termina a terceira semana de setembro somando 23.279 contaminações por Covid com a confirmação de seis casos: três mulheres e três homens. A cidade tem hoje 244 pessoas com alguma síndrome gripal inespecífica sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 6.765 que já tiveram o acompanhamento concluído. Desde o início da pandemia 48.528 testes deram resultado negativo. A cidade segue sem novos óbitos por complicações associadas à Covid desde o dia 31 de agosto, mantendo 607 óbitos, sem nenhum paciente hospitalizado com resultado positivo, 54 pessoas em isolamento domiciliar e 22.618 pacientes já recuperados.

Hospitalizados

Dos 11 internados hoje, nove estão em UTI e dois em enfermaria. Entre os internados em UTI, são dois de Sete Lagoas, dois de Funilândia e os demais de Campos Altos, Quartel Geral, Melo Viana, Biquinhas e Pequi. Dos internados, seis testaram positivo, dois tiveram resultado negativo e três aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são três internações, uma em UTI. No Hospital Municipal estão hoje oito internados, todos em UTI. O Hospital da Unimed e a UPA seguem sem pacientes Covid internados. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, SUS e particular, está hoje em 25,7%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, essa taxa está em 40%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 2ª dose da Pfizer para vacinados até 17 de junho e da Astrazeneca nas pessoas de 56 e 57 anos e os profissionais da educação que tomaram a 1ª dose também até 17 de junho. Nesta sexta também teve 1ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência. Logo mais, de 18h às 21h, tem um “chamadão” noturno para pessoas a partir de 18 anos que não puderam se vacinar até o momento, no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino – Praça da Feirinha (a pé). Documentos: identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Quem não tem o comprovante deve solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

Já no sábado, dia 18, tem 2ª dose da Astrazeneca para pessoas que tomaram a 1ª dose até o dia 18 de junho, de 09h às 15h, na Drogaria Drogasil – Av. Villa Lobos, 622, Jd. Cambuí (a pé) e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE) – rua Itália Pontelo, 41, Chácara do Paiva, ao lado do SAMU (a pé). Documentos: comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

Na próxima segunda-feira, 20 de setembro, tem 2ª dose da Coronavac para quem tomou a 1ª dose até o dia 24 de agosto, de 09h às 16h, no SESC – entrada pela rua Professor Abeylard (a pé). Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose da Coronavac, cartão SUS ou CPF. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Até esta quinta-feira, 16 de setembro, receberam a 1ª dose 164.009 pessoas (67,8% da população). A 2ª dose foi aplicada em 67.607 pessoas, a 3ª dose em 697 idosos e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose, 3ª dose e dose única, 30,6% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus