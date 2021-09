Sicoob Credisete apresenta na Prefeitura de Sete Lagoas projetos de alcance ambiental e social

O Sicoob Credisete apresentou para o prefeito Duílio de Castro e representantes do primeiro escalão de sua administração projetos de grande alcance ambiental e social que foram idealizados pela cooperativa com apoio do Sebrae, Emater e Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ). O encontro foi realizado na tarde desta quinta-feira, 16 de outubro, na Prefeitura.

O Sicoob Credisete já é forte parceiro do Município em projetos que tem como foco melhorar a cidade e, acima de tudo, promover melhor qualidade de vida ao cidadão. Um grande exemplo é a revitalização de espaços públicos como a praça Barão do Rio Branco (Praça da Prefeitura).

Agora a cooperativa vai além e pretende implantar projetos ligados aos produtores das hortas urbanas, que são um verdadeiro patrimônio social de Sete Lagoas, e ainda para promover a consciência ambiental em instituições públicas e privadas. “Essa é a essência do Sicoob Credisete desde a sua fundação. Participamos efetivamente da vida das cidades onde estamos atuando. O objetivo do cooperativismo é esse, transformar a comunidade de maneira positiva”, comentou Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração.

HORTAS

O projeto de apoio às hortas comunitárias terá a unidade do bairro Nova Cidade como piloto. A proposta é, em etapas, impulsionar a divulgação do trabalho que oferece produtos orgânicos de alta qualidade e mantém o sustento de dezenas de famílias. Também serão ofertados apoio técnico, psicológico e de gestão. “Por isso, a importância desta parceria que une Sicoob Credisete, Prefeitura, Sebrae, Emater e UFSJ”, ressalta a gerente de Negócios, Adriana Teixeira, responsável pela apresentação do projeto durante a reunião.

Porém, o apoio do Sicoob Credisete será imediato na questão estrutural. O Conselho de Administração já aprovou a aquisição de quatro banheiros químicos que serão instalados na horta do Nova Cidade. Esta é uma necessidade urgente dos produtores.

SUSTENTABILIDADE

Também foi apresentado o projeto “Sicoobental Credisete” que já foi implantado dentro da cooperativa e poderá ser expandindo para todos as repartições da Prefeitura, entidades e iniciativa privada. O principal objetivo e contribuir com o desenvolvimento sustentável neutralizando a emissão de CO2 pela impressão de documentos.

A proposta foi apresentada pelo supervisor de TI, Fernando Almeida, e tem como meta fazer com os envolvidos plantem árvores tendo como base o cálculo de desmatamento por papel utilizado nas impressões. A execução do projeto vai garantir a recuperação de áreas degradadas e ficará sob responsabilidade do Sicoob Credisete e da Prefeitura. “Esperamos um crescimento natural desta ideia. Vamos plantar a semente e esperamos ótimos resultados”, comentou.

O prefeito Duílio de Castro aprovou os dois projetos e ao lado de sua equipe autorizou a imediata implantação. “O Sicoob Credisete tem sido um grande parceiro da administração e, mais uma vez, traz propostas que vão de encontro ao nosso plano de gestão. Queremos mudar a realidade de Sete Lagoas, melhorar a vida das pessoas”, disse.

A reunião contou com as seguintes presenças: prefeito Duílio de Castro, Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração, Adriana Teixeira, gerente de Negócios, Isamara Santana, agente de atendimento, Fernando Almeida, supervisor de TI, Alysson Almeida e Vladimir Rocha, gestores do Sebrae, Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.