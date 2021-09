Governo de MG muda posição e libera vacinação de adolescentes sem comorbidades contra Covid

Segundo o secretário, Minas Gerais vai seguir o posicionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que afirmou nesta quinta-feira (16) que não há “evidências” que justifiquem a alteração da recomendação para uso do imunizante da Pfizer em todos os adolescentes de 12 a 17 anos.

O posicionamento da agência diverge do Ministério da Saúde, que limitou a vacina a adolescentes com deficiência permanente, comorbidades ou privados de liberdade , em nota informativa publicada na quarta-feira (16).

“Ontem recebemos com muita surpresa essa nota técnica do Ministério da Saúde, ela foi emitida na noite de quarta-feira sem discussão com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), os secretários estaduais e municipais e a Anvisa. A Anvisa reafirmou que a vacina é segura para os adolescentes e, diante disso, o estado de Minas Gerais está liberando, pela deliberação que já existia, a vacinação de todos os adolescentes. Não existe nenhuma restrição técnica para a vacinação”, afirmou Baccheretti.