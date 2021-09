Prefeitura intensifica ações de combate a pernilongos e larvas em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas intensifica o combate a mosquitos e pernilongos por meio da Equipe do Programa Municipal de Combate ao Pernilongo e Caramujo Africano, da Secretaria Municipal de Saúde. Nesta quinta-feira, 16, agentes de epdemiologia estiveram no Córrego do Matadouro, no bairro Monte Carlo, orientando moradores sobre a eliminação dos focos de criadouros de mosquitos, larvas e pernilongos.

A Secretaria Municipal de Saúde afirma que vem monitorando as reclamações e aplicando inseticidas por meio de termonebulização e de fumacê. “Estamos esta semana no Córrego do Matadouro mas, no total, são oito córregos e ainda tem as galerias pluviais e as lagoas para aplicação de óleo de soja, inseticida e larvicida para eliminar as larvas”, diz o responsável pelo Combate ao Penilongo e Caramujo Africano no Município, Nivaldo Santos.

Nivaldo explica que, mesmo em áreas de proteção ambiental, algumas pessoas não respeitam e criam até porcos nas margens dos córregos. “Infelizmente todo tipo de material é descartado nos córregos que cortam a cidade, como pneus, carrinho de bebe, sofá, roupas e até animais mortos”. O trabalho das equipes continua e, em breve, outras regiões da cidade serão contempladas.