Homicídio tentado: homem leva vários tiros em Quintas da Varginha em Sete Lagoas

Na quinta-feira 16, por volta das 20h30 a Polícia Militar tomou conhecimento, via rede de rádio, que dois indivíduos numa motocicleta alta, cor preta , se aproximaram da vítima A. B. C. M. S, 29 ANOS , que se encontrava em via pública e efetuou diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima.

Após cometer o crime, os autores evadiram pela BR 040. A vítima foi socorrida pela esposa e por testemunha que o levaram para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.

Na noite de quinta feira, o estado da vítima era estável. A perícia não compareceu ao local devido o local está inidôneo, tendo os militares recolhidos 04 estojos e 01 munição no local do fato, tendo o material apreendido sido entregue na Delegacia de Polícia.

Os militares realizaram diligências durante o turno com objetivo e identificar e capturar os autores, contudo até o momento sem êxito.

A investigação do fato está a cargo da Polícia Civil .

Com Agência Local de Comunicação