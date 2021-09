Prefeitura e Polícia Militar firmam parceria para ponto de apoio no Parque Náutico do Boa Vista

Uma importante notícia foi dada pelo prefeito Duílio de Castro e pelo vice-prefeito Dr. Euro Andrade na tarde desta terça-feira 14, relacionada à segurança pública do Parque Náutico do Boa Vista. Dois imóveis que contemplam salas e banheiros que servem de apoio a eventos e atividades esportivas, ao lado do campo de futebol, serão utilizados para sediar um ponto de apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de parceria com a Prefeitura.

“Estamos revitalizando todo o parque do Boa Vista e, agora, teremos mais segurança com esse ponto de apoio da Polícia Militar, que estará mais próxima da população. Um sonho antigo de quem utiliza esse espaço para atividades e entretenimento”, disse Duílio de Castro. De acordo com Dr. Euro Andrade, além das novas unidades da Guarda Municipal e da Polícia Militar, em breve câmeras do Olho Vivo também serão instaladas. “Essas ações são exclusivas da Prefeitura e da Polícia, sem qualquer interferência política”, destacou o vice-prefeito.

Melhorias recentes

Desde julho deste ano, a Guarda Civil Municipal (GCM) ganhou uma unidade no Parque Náutico da Boa Vista, onde antes funcionava a Secretaria Municipal de Esportes. Além disso, o entorno da lagoa recebeu nova iluminação de led, poda de árvores, readequação da marcação viária na pista e pintura dos meio-fios, tudo para propiciar mais segurança e beleza para moradores, praticantes de atividades físicas, participantes da feira do Boa Vista e turistas. No ano passado, o bowl de skate, problema antigo por acumular água parada, se transformou em uma praça para as famílias e os brinquedos dos parquinhos foram reformados.