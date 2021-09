Cruzeiro chega a 11 partidas seguidas de invencibilidade: são 57,57% de aproveitamento no período

Graças ao 1 a 1 com o Operário-PR, nessa quinta-feira (16), o Cruzeiro chegou a 11 partidas consecutivas de invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo nove sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. No entanto, o número de empates é quase o dobro do de vitórias.

Neste período, o time celeste obteve quatro triunfos, sobre Brusque (2 x 1), Náutico (1 x 0), Confiança (1 x 0) e Ponte Preta (1 x 0), e sete empates, com Vila Nova-GO (0 x 0), Londrina (2 x 2), Vitória (2 x 2), Sampaio Corrêa (1 x 1), CRB (0 x 0), Goiás (1 x 1) e Operário-PR (1 x 1).

Em 33 pontos disputados nesta série, o Cruzeiro conquistou 19, ou seja, 57,57% de aproveitamento.

O empate com o Operário fez a Raposa subir um degrau na classificação. Os celestes ocupam o 12° lugar, com 30 pontos. A 24ª rodada da Série B será complementada nesta sexta-feira (17) e neste sábado (18).

A equipe estrelada passa a focar no desafio de domingo (19), às 16h, contra o Vasco, em São Januário.

