Cadastro escolar da Educação Infantil para 2022 será encerrado nesta sexta-feira, dia 17

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – encerra nesta sexta-feira, dia 17 de setembro, o cadastramento escolar da Educação Infantil para o ano de 2022. O formulário para preenchimento está disponível no site oficial do município (www.setelagoas.mg.gov.br). Vale ressaltar que alunos já matriculados na Educação Infantil nas escolas municipais não precisam realizar o cadastro.

Quem tiver dificuldade de acesso à internet poderá se dirigir à escola municipal mais próxima de sua residência, de 9h às 15h. Para efetuar o cadastro o interessado deve ter em mãos o documento de identidade ou certidão de nascimento do aluno, identidade do pai/mãe ou responsável e o comprovante de endereço (preferencialmente conta de luz atualizada).

Para a efetivação do cadastro do nascituro, as mães que estiverem grávidas poderão realizar o cadastro de seu filho ainda na gestação, de acordo com a Portaria 250/SMEEC, de 4 de março de 2020, que regulamenta essa questão. Entretanto, a criança, no ingresso ao berçário, no início das aulas em 2022, deverá estar com quatro meses completos.

O cadastramento permanece disponível para as seguintes idades:

Crianças que completarem 5 anos até 31/03/2022 – 2º período

Crianças que completarem 4 anos até 31/03/2022 – 1º período

Crianças que completarem 3 anos até 31/03/2022 – Maternal III

Crianças que completarem 2 anos até 31/03/2022 – Maternal II

Crianças que completarem 1 anos até 31/03/2022 – Maternal I

Crianças a partir de 4 meses completos até o início das aulas – Berçário