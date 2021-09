Reunião entre Caio Valace, PMMG e moradores acerta mais segurança no Cidade de Deus

Mais um importante avanço dentro do planejamento de desenvolvimento para a região do bairro Cidade de Deus foi dado na última sexta-feira, 10 de setembro. Em reunião com o vereador Caio Valace (Podemos), o Cel. Rodrigo Coimbra, da 19ª Cia de Polícia Militar e o presidente da Associação Comunitária do Bairro Cidade de Deus (Ascomcide), João Batista, ficou acordada a inclusão de uma base móvel da corporação no bairro, além de um efetivo de dez policiais para atender à região, a partir de julho do ano que vem.

“Mais segurança leva a melhorias no transporte, na educação, na saúde e na economia, pois mais investimentos podem chegar à região. É um acordo que trará frutos no ano que vem, dentro de um planejamento estratégico da nossa competente Polícia Militar, por intermédio do nosso gabinete”, revela o vereador Caio Valace.

A ação é apenas mais um dos encaminhamentos que começam a tomar forma e que foram gerados durante o I° Seminário CDD – A Cidade Que Queremos, realizado em abril deste ano pelo gabinete de Caio Valace, em parceria com a Prefeitura, o Grupo de Desenvolvimento Comunitário do bairro Cidade de Deus (GDC/CDD), a Associação Comunitária Cidade de Deus (Ascomcide), empresários e o grupo CDM (Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana).

De acordo com o vereador, a região carece de um efetivo processo de planejamento urbano. “O seminário foi um marco na história do bairro. É uma forma organizada que, através de um planejamento estratégico, nos permita fazer o levantamento das demandas e reivindicações e, assim, sanar os problemas do bairro e toda a região, resgatando a dignidade dos seus moradores. Quando as lideranças políticas e comunitárias dialogam, é possível planejar o futuro e alcançar os resultados”, completa Caio Valace.