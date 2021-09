Cuca exalta momento do Galo, mas pede atenção: ‘Podemos ganhar três títulos, dois, um ou nenhum’

Equipe alvinegra perdeu apenas uma partida das últimas 20 que disputou na temporada

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Mineirão, que garantiu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil, o Atlético se manteve vivo nas três competições que disputa. Após o jogo, o técnico Cuca destacou o momento da equipe alvinegra, que perdeu apenas uma partida das últimas 20 na temporada e vem embalado em todos os torneios.

No entanto, o treinador atleticano pediu pés no chão para não ser surpreendido nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro, onde o Galo é o líder com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado no início do returno.

“A gente está em uma semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, já ganhamos o Mineiro e estamos encabeçando o Brasileiro. Isso não significa nada. Na verdade, só significa que você ganhou o Mineiro. Daqui pra frente, tudo pode acontecer”, disse Cuca.

“Tenho conversado muito com os jogadores tudo o que eu penso e reflito sobre o momento que a gente vive. A gente pode ganhar três títulos, pode ganhar dois, pode ganhar um e pode não ganhar nenhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque a distância é muito curta entre o sucesso e o fracasso. Se a gente tiver três tropeços, todos vocês vão criticar, e com razão. Porque chegou, mas não ganhou. É difícil porque só ganha um. Mas estamos indo. Só Deus sabe onde a gente vai chegar nas três competições. Temos muita humildade e pés no chão”, completou.

Nas semifinais da Copa do Brasil, o Atlético vai enfrentar o Fortaleza, que passou pelo São Paulo também na noite dessa quarta-feira (15). Os duelos acontecerão nos dias 20 e 27 de outubro. A ordem dos mandos de campo ainda será definida pela CBF.

Já na Libertadores, o Galo inicia a disputa das semifinais contra o Palmeiras na próxima terça-feira (21), no Allianz Parque. O duelo de volta acontecerá no dia 28, no Mineirão.

Fonte: Itatiaia