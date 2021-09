Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quinta-feira (16)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Elaborar e orienta atividades de segurança do trabalho e preservação física dos funcionários. Inspeciona equipamentos e condições de trabalho, investiga e analisa causas de acidentes para eliminar riscos. Responsável por executar suas atividades cumprindo as normas de segurança e meio ambiente. Executar tarefas correlatas a função. Experiência recente na função

Experiência: 06 meses na carteira – Curso completo na área

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Auxiliar nas atividades da peneira de beneficiamento de minério, serviço braçal, pesado.

Experiência em produção ou serviços gerais em atividades pesadas

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Emissão e lançamento de nota fiscal, organização de arquivos, elaboração de planilha e relatórios gerenciais. Responsável por executar suas atividades cumprindo as normas de segurança e meio ambiente. Executar tarefas correlatas a função.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ASSISTENTE FINANCEIRO

Necessário experiência na conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos, auxilia na efetuação da baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências. Executar tarefas correlatas a função.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Manutenção em tratores agrícolas

Experiência na função – CNH: B

CONSULTOR DE VENDAS

Venda de cartão de benefícios (área da saúde)

Experiência: 06 meses na carteira com vendas

MECÂNICO

Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas; avalia as condições de funcionamento e de desempenho de componentes de máquinas e equipamentos.

Experiência: 03 meses na carteira – Fundamental completo

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Auxiliar e apoia na manutenção em componentes, equipamentos, máquinas e veículos.

Fundamental completo

SERRALHEIRO

Experiência em fazer com portas, portão, janelas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Executar as demandas recebidas na divisão de ti, fornecendo suporte aos alunos, professores e colaboradores nas aplicações utilizadas, bem como prestar manutenção nos equipamentos de informática da instituição e nas redes estruturadas, garantindo segurança e consistência nas informações.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Tarde/noite

VENDEDOR EXTERNO

Venda de serviços de proteção veicular

Experiência: 06 meses na carteira com vendas no geral – CNH: A ou B – Ensino Médio

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Transporte de trabalhadores para empresa. Necessário curso de transporte de passageiro atualizado.

Experiência: 06 meses na carteira como motorista de ônibus- CNH: D

AUXILIAR DE DESCARGA DE CARVÃO

Experiência: 03 meses na carteira – revezamento de turno

AJUDANTE DE ENTREGA

Realizar o carregamento dos produtos e a descarga dos vasilhames, auxiliar o motorista em situação de manobra.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH:B

PEDREIRO DE ACABAMENTO

Experiência: 06 meses na carteira

CARPINTEIRO

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Produção de chicotes elétricos, serviços de usinagem. Necessário ter experiencia com elétrica de autos ou geral. Desejável Tec. em Elétrica ou Eletrotécnica.

Experiência: 06 meses com elétrica (geral ou de autos) – Ensino Médio Completo

TOSADOR E BANHISTA

Tosa e banho de animais domésticos

Experiência: 03 meses na função

LANTERNEIRO AUTOMOTIVO

Necessário experiência com caminhão

Experiência: 06 meses na função

PITNOR AUTOMOTIVO

Necessário experiência com caminhão

Experiência: 06 meses na função

PROMOTOR DE VENDAS

Vendas via telemarketing de serviços bancários, dentre outras funções.

Ensino Médio Completo – Informática

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO

Conhecimento em rede, experiência em ambientes com AD.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: A ou B

TORNEIRO MECÂNICO (VAGA TEMPÓRARIA)

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária: 30 dias

FARMACÊUTICO (A)

Disponibilidade para trabalhar em Paraopeba.

Curso Completo em Farmácia – CRF ATIVO

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica.

Experiência na função – Fundamental completo – CNH: A

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Realizar as funções de assistência ao contador e os demais funcionários do setor, especificamente na parte contábil e executar todos os lançamentos atribuídos da área da contabilidade.

Experiência: 06 meses na função – Superior em andamento: Ciências Contábeis – 5º período

ANALISTA CONTÁBIL

Atuar na parte contábil, conferindo os lançamentos e conciliando as contas (débito e crédito), emitindo os balancetes para verificação. Auxiliará o contador no fechamento do balanço patrimonial; gerará os arquivos ECD e ECF. Prestará suporte ao auxiliar e assistente contábil e suporte às demais ramificações da empresa.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo em Ciências Contábeis

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO

Remoção de cargas pesadas

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D

MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA

Executar manutenção corretiva e preventiva, executar substituição, montagem e desmontagem de motores.

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Experiência: 06 meses na função

MONTADOR DE ANDAIME

Montagem e desmontagem de andaimes.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH B – Trabalhar em altura

ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Executar tarefas de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de hidráulica, elétrica e de telefonia, substituindo, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Experiência: 06 meses na função temporária 30 dias (pode ser renovada). Fundamental completo.

MONTADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Montagem de placas fotovoltaicas em telhados ou estruturas de solo e equipamentos complementares.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: B

AJUDANTE DE MONTAGEM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Auxiliar nas atividades de montagem de placas fotovoltaicas e realizar limpeza de placas.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: B

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Disponibilidade de viagem, oferece alojamento e alimentação.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função – CNH: B

OPERADOR DE GUILHOTINA E DOBRADEIRA

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando-os para o estoque. Disponibilidade de horário

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH:B

MOTORISTA CARRETEIRO

Experiência em transporte rodoviário de cargas

Experiência na função – CNH: E – Ensino Médio (Desejável)

