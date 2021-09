Benefícios dos pensionistas do Ipsemg serão pagos em novo banco

Estado fez convênio com outra instituição bancária; beneficiários já devem providenciar a abertura de conta

A partir de janeiro de 2022, os pagamentos das pensões do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) serão realizados por meio do banco Itaú. Com isso, é necessário que todos os pensionistas providenciem a abertura de conta no banco, uma vez que o pagamento do benefício de pensão referente ao mês de dezembro de 2021, que ocorrerá em janeiro de 2022, já será realizado por meio da nova instituição bancária.

O Instituto ressalta que, para evitar qualquer problema relacionado ao crédito do benefício de pensão em janeiro de 2022, é necessário que todos realizem o processo de abertura de conta até novembro de 2021.

Caso decida abrir a conta neste momento, o pensionista não terá qualquer custo adicional e nem a necessidade de realizar qualquer tipo de movimentação até o recebimento do primeiro benefício.

Os pensionistas poderão optar pela abertura de conta corrente ou conta-salário no banco Itaú. Nessa última opção, será possível solicitar a portabilidade, ou seja, a transferência do recurso para outro banco de preferência do pensionista.

As contas poderão ser abertas por meios digitais, em aplicativo no celular ou pelo site do banco Itaú. E presencialmente, em espaços disponibilizados exclusivamente para os pensionistas ou em uma das agências do banco.

Mais informações sobre os procedimentos para a abertura de contas e orientações gerais podem ser obtidas no endereço eletrônico www.itau.com.br/minasgerais ou pelo telefone 0800 200 1940, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Abertura

O pensionista deverá informar o CNPJ: 40.004.800/0001-03, correspondente ao Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais – FFP/MG.

O processo poderá ser realizado:

pelo aplicativo do Banco Itaú;

pelo site do Banco Itaú (www.itau.com.br/minasgerais);

presencialmente, em espaços disponibilizados exclusivamente para servidores e beneficiários do Estado de Minas Gerais ou em uma das agências do banco.

Fonte: Agência Minas