Folia de Reis mais antiga da micro região Alto do Rio das Velhas lança vídeo anunciando a caminhada para o Natal 2021.

Com registros datados no século XVIII, o grupo de folia de reis do Souza, pequeno arraial distrito de Jequitibá, anuncia, através de vídeo, sua tradicional caminhada natalina para o ano de 2021. As apresentações, chamadas de peregrinação dos magos ou caminhada de Santos Reis, acontecem a mais de 200 anos initerruptamente, ostentando 12 gerações de integrantes, em Jequitibá e região.

Interrompidas somente em 2020 devido a pandemia. “Foi um ano muito triste para todos que mantemos essa tradição com nossos companheiros de caminhada. Se essa pandemia continuar diminuindo e a vacina chegar para todos, esse ano retomamos nossas atividades junto ao grupo” disse emocionado e esperançoso, Helbert Aparecido Carvalho Alves, 29 anos, presidente e mestre do grupo. Mesmo os moradores do arraial sabendo que seria apenas uma apresentação para gravação de um vídeo simples, a comunidade do Souza reuniu em torno dos preparativos e ornamentação da capelinha de Nossa Senhora da Conceição como se fosse em dia de festa para receberem os foliões.

Poucas pessoas devido a pandemia, mas, tudo feito nos mínimos detalhes com muito capricho e zelo. “Todos estamos rezando para que essa pandeia passe logo. As pessoas aqui do Souza estão muito ávidas, à espera do período natalino, só para receberem a folia em suas casas” conta a cantadeira Marli, do grupo folclórico Cantadeiras do Souza, que tiveram suas canções calçando a série Cidade Invisível top 4 da Netflix.

O vídeo de lançamento do natal de 2021 vai ser reproduzido no próximo domingo, dia 20 às 10h da manhã, na plataforma do You Tube da Caravana de Reis do Souza. As gravações foram realizadas pelos artistas de teatro Rafael Martins, Carol Canuto e Paulinho do Boi, todos do Quintal do Boi da Manta, em um trabalho colaborativo com a caravana, tomando todos os cuidados e protocolos sanitários exigidos.

O trabalho é culminância do projeto da lei Aldir Blanc amparado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Jequitibá. A comunidade do Souza é localizada na estrada da Servidão às margens do Rio das Velhas a 10 km da cidade Jequitibá. A cidade ostenta o título de Capital Mineira do Folclore canalizando projetos e trabalhos para manutenção das diversas manifestações culturais, dentre elas, as folias de reis.

Serviço: Vídeo lançamento Natal 2021 – Caravana de Reis do Souza

Hora: 10h

Local: Plataforma You Tube Caravana de Reis do Souza