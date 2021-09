No boletim desta quarta (15) taxa de ocupação de leitos de UTI continua em queda, mas um óbito suspeito é investigado

Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 15 de setembro, com 23.265 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de nove casos: seis mulheres e três homens. Hoje são 179 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 6.743 que já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 48.460. Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas, porém, um óbito suspeito ocorreu ontem no Hospital Nossa Senhora das Graças: um homem de 74 anos. Assim, a cidade segue sem mortes por Covid, mantendo os 607 óbitos, um óbito suspeito, nenhum paciente hospitalizado com resultado positivo, 45 pessoas em isolamento domiciliar e 22.613 curados.

Hospitalizados

Dos nove internados hoje, cinco estão em UTI e quatro em enfermaria. Entre os internados em UTI, um é de Sete Lagoas, um é de Pequi, um de Campos Altos, um de Quartel General e um é de Biquinhas. Cinco internados testaram positivo para Covid, três tiveram resultado negativo e um aguarda resultado de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças há hoje apenas um internado, em enfermaria. No Hospital Municipal estão cinco internados, todos em UTI. No Hospital da Unimed são três pacientes internados, todos em enfermaria. A UPA segue sem internações. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação hoje caiu mais um pouco e está em 14,3%, menor índice do ano. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 25%.

Comitê Covid

O Comitê Local de Enfrentamento da Covid decidiu, na tarde desta terça-feira, 14, alterar os protocolos de retorno das aulas presenciais, ampliando de 30% para 50% a capacidade de alunos nas salas de aula, com distanciamento entre carteiras de 90 centímetros. Já em relação aos jogos na Arena do Jacaré, a capacidade do estádio foi mantida em 30%, ou 5.452 torcedores. O comitê também liberou a venda de cerveja dentro do estádio até o fim do intervalo do primeiro para o segundo tempo. Ainda para evitar aglomerações, a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão proibir o trânsito de veículos em várias ruas no entorno do estádio. Apenas torcedores com ingresso terão acesso. A utilização de máscara e distanciamento continuam obrigatórias, com torcedores apresentando comprovação de vacinação completa (duas doses ou dose única há no mínimo 15 dias) ou teste impresso RT-PCR / teste rápido com resultado negativo (os comprovantes serão recolhidos) para Covid até 72 horas antes do evento.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 2ª dose da Astrazeneca e da Pfizer para vacinados até 15 de junho e a 3ª dose em idosos a partir de 85 anos. Amanhã, quinta-feira, 16, é a vez da 2ª dose da Astrazeneca em quem tomou a 1ª dose até o dia 16 de junho, de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Eldorado, Barreiro e Alvorada. Os documentos necessários são comprovante de 1ª dose – da Astrazeneca, cartão SUS ou CPF. Segue nesta quinta e sexta a vacinação de 2ª dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose até o dia 17 de junho, de 09h às 16h, na Faculdade UNA – Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé). Documentos necessários: comprovante de 1ª dose – Pfizer, cartão SUS ou CPF.

A Prefeitura de Sete Lagoas também divulgou o cronograma de 2ª dose da Astrazeneca para pessoas de 56 e 57 anos e para profissionais da educação que tomaram a 1ª dose até o dia 17 de junho, também de de 09h às 16h. Público de 56 e 57 anos se vacina nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Eldorado, Barreiro e Alvorada. Já profissionais da educação que receberam a 1ª dose até 17 de junho se vacinam no Sesc – com entrada pela rua Prof. Abeylard (a pé) e na Faculdade Atenas – Av. Perimetral, ao lado da Bombril (drive-thru). Documentos necessários: comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Até esta terça-feira, 14 de setembro, receberam a 1ª dose 163.953 pessoas (67,8% da população). A 2ª dose foi aplicada em 64.657 pessoas, a 3ª dose em 362 idosos e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose, 3ª dose e dose única, 29,3% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

—

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom