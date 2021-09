Anel Rodoviário é palco de cena de cinema com parto de bebê

No fim da tarde desta terça-feira (14), por volta das 18h30, o colaborador Guilherme Timóteo seguia para seu descanso em um veículo administrativo da Via 040. Quando passava pelo km 538 do Anel Rodoviário, um pouco antes do B. Betânia, sentido Vitória, percebeu um veículo ao seu lado buzinando e chamando atenção para a passageira, que parecia estar em trabalho de parto.

Prontamente, reconhecendo a urgência, Guilherme acendeu as luzes de emergência e acionou a sirene do veículo, abrindo caminho no congestionamento típico do horário neste trecho. O objetivo era guiar o usuário até o melhor acesso à unidade de pronto atendimento mais próxima.

Ao atingir o km 535, altura do bairro Madre Gertrudes, Guilherme avistou uma ambulância da Via 040, que estava às margens da pista cumprindo procedimentos de monitoramento. Imediatamente, encostou o seu veículo e pediu apoio das equipes de resgate. Neste momento, a mãe, Sirlene, foi colocada na ambulância e, pouco depois de iniciar deslocamento foram executados os procedimentos de parto e o atendimento pré-hospitalar.

Com sucesso, veio ao mundo mais um menino. Sirlene e o bebê foram encaminhados para o Hospital Municipal de Contagem e passam bem. Já Guilherme e demais integrantes da equipe, apesar do fim de expediente inusitado, certamente não esquecerão esse dia!

O bebê é o 6º em 2021 e o 30º bebê desde 2015. A família ainda não informou o nome da criança.

