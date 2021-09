Hemodiálise é ampliada em Sete Lagoas

Em reunião com o deputado Douglas Melo a Irmandade Nossa Senhora das Graças garantiu funcionamento das novas máquinas

O deputado estadual Douglas Melo destinou através de emenda parlamentar o valor de R$ 1,4 milhão ao Hospital Nossa Senhora das Graças para a ampliação e compras de 12 novas máquinas para realização do tratamento de hemodiálise, as obras ficaram prontas em abril de 2021. Segunda a diretoria do Hospital a demanda pelo tratamento é alta, a oferta por vagas é baixa, levando em consideração que os procedimentos são demorados e podem ser vitalícios. Em reunião com o parlamentar o Dispo Diocesano Dom Francisco Cota de Oliveira, garantiu que em breve as novas máquinas estarão em operação com recursos da própria Irmandade.

Douglas falou do seu compromisso com a saúde “Vejo que ampliar a hemodiálise no Nossa Senhora das Graças é um grande alívio para pacientes, seus familiares e corpo técnico. É um tratamento fundamental e muito desgastantemente que requer muita atenção de todos nós representantes do poder público. Nossa trabalho é para a dignidade dos que precisam. Lembro que muitos deslocavam até Belo Horizonte ou para Curvelo para realizar as intervenções. Minha obrigação está feita.” concluiu.

Vale ressaltar que o parlamentar é atuante junto à NefroVida deste seu primeiro mandato, quando no ano de 2016 destinou o valor de R$ 600 mil reais para aquisição de outras 12 máquinas para realização do tratamento. O setelagoano Brendon Valverde, paciente da hemodiálise, comentou sobre a ampliação “Como a clínica de hemodiálise recebe muitos pacientes da região, era preciso a ampliação para caber a demanda dos pacientes que necessitam do tratamento. Uma obra tão esperada por pacientes, enfermeiros e médicos. E que graças a Deus e ao Deputado Douglas Melo que, com sua competência e amor pela saúde de Sete Lagoas e região, destinou recurso para a obra. Vemos que o que foi prometido foi cumprido.” finalizou.

Hemodiálise Sete Lagoas Foto: Ascom/H.N.S.G

Ascom/ Dep. Douglas Melo