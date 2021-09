Prefeito de Sete Lagoas anuncia ponto de apoio da PM no Parque Náutico da Boa Vista e Olho Vivo

Em vídeo gravado na tarde de ontem (14/09) no Parque Náutico da Boa Vista, o prefeito Duílio de Castro e seu vice, Euro Andrade, anunciaram novas etapas do processo e revitalização de um dos principais pontos turísticos de Sete Lagoas.

Segundo o prefeito, o imóvel ao lado do acampo de futebol será transformado em um ponto de atendimento e de apoio para a Polícia Militar, um sonho antigo dos frequentadores do complexo e também dos moradores da região do bairro Boa Vista e adjacências.

VEJA VÍDEO:



“Já executamos a poda de árvores, troca da iluminação, pintura da pista e, em breve, serão instaladas câmeras de monitoramento do programa Olho Vivo. Mais segurança para quem faz caminhada e frequenta o parque. Infelizmente, mais uma vez, tem político querendo assumir paternidade de projetos da atual administração. Estamos trabalhando muito para mudar a cara de Sete Lagoas”, afirmou Duílio de Castro.

Com Plantão Regional