Prefeitura de Sete Lagoas segue com o cronograma de vacinação contra a Covid-19

Nesta quarta-feira, 15, será a vez da 2ª dose da Astrazeneca e Pfizer para vacinados até 15 de junho. E na quinta-feira, 16, a 2ª dose da Astrazeneca será aplicada em quem tomou a 1ª dose até o dia 16 de junho, em todos os casos, de 09h às 16h e nos mesmos locais: Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Eldorado, Barreiro e Alvorada. Os documentos necessários são comprovante de 1ª dose – Coronavac ou Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

Os idosos a partir de 85 anos se vacinam com a 3ª dose também nesta quarta, dia 15, de 09h às 16h, em três locais: no Sesc – entrada pela rua Prof. Abeylard (a pé); na Faculdade Una – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé); e na Faculdade Ciências da Vida – Av. Perimetral, 12.632, Indústrias (drive-thru). Documentos necessários: Comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF.

A Prefeitura de Sete Lagoas anunciou também o cronograma de vacinação da 2ª dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose até o dia 17 de junho. Na quarta, dia 15, quinta, dia 16, e sexta, dia 17, recebem a 2ª dose as pessoas que tomaram a 1ª dose da Pfizer até 17 de junho, de 09h às 16h, na Faculdade UNA – Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé). Documentos necessários: comprovante de 1ª dose – Pfizer, cartão SUS ou CPF.

Como alguns municípios ainda não concluíram o cronograma de vacinação para o público a partir de 18 anos, o Governo de Minas está redirecionando as vacinas de 1ª dose para esses municípios. Assim que o envio dessas doses for normalizado para os municípios com a vacinação mais avançada, a Prefeitura divulgará novo cronograma de 1ª dose.

Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Até esta terça-feira, 14 de setembro, receberam a 1ª dose 163. 953 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 64.657 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose e dose única, 28,2% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus