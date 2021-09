Zárate tem chance de ser titular pela primeira vez no América-MG no jogo contra o Corinthians

Suspensão de Felipe Augusto pode abrir caminho para estreia do argentino entre os titulares do Coelho

O América-MG segue a preparação para enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Buscando a terceira vitória consecutiva, o Coelho poderá contar com o argentino Mauro Zárate como titular no duelo marcado para a Neo Química Arena, no domingo, às 18h15.

A estreia do camisa 99 foi animadora para a torcida. Ele entrou aos 19 minutos do segundo tempo, no lugar de Ribamar, e deu assistência para o segundo gol do Coelho na vitória diante do Athletico, por 2 a 0. Além disso, criou outras chances e se destacou no setor ofensivo.