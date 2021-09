Cruzeiro poderá levar mais torcedores na Arena do Jacaré nos próximos jogos

Prefeitura de Sete Lagoas autorizou o aumento do limite de público para 40%; medida não vale para partida contra Operário nesta quinta-feira

Após reunião nesta terça-feira, o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 de Sete Lagoas – formado por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, de hospitais particulares, da Guarda Municipal e da Polícia Militar – decidiu ampliar o limite de capacidade da Arena do Jacaré para 40%. Desta forma, o Cruzeiro é o principal beneficiado, pois vem mandando seus jogos no estádio e agora poderá levar cerca de 7.200 torcedores (antes estava limitado a 5.452, que é 30% da capacidade total de 18.184 pessoas, de acordo com laudo técnico).

A medida vale para as próximas partidas que o Cruzeiro for mandar na Arena do Jacaré. Ou seja, no duelo contra o Operário, nesta quinta-feira (16), às 19h, a capacidade segue limitada a 30% ou 5.452 torcedores. Depois deste jogo, o clube ainda não definiu se seguirá atuando no estádio ou se volta a jogar no Mineirão.

De acordo com a Prefeitura de Sete Lagoas, a decisão de manter os 30% de torcedores cruzeirenses na partida contra o Operário seguiu uma recomendação das forças de segurança da cidade “sob alegação de que o curto espaço de tempo não permitiria o contingenciamento de efetivo para o aumento de público”.

O Comitê de Enfrentamento da Covid-19 de Sete Lagoas também liberou a venda de cerveja dentro do estádio até o fim do intervalo do primeiro para o segundo tempo.

Para evitar aglomeração no entorno da Arena do Jacaré, a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão proibir o trânsito de veículos em várias ruas no entorno do estádio. Apenas torcedores com ingresso terão acesso.

A utilização de máscara continua obrigatória e, seguindo os protocolos, os torcedores devem apresentar comprovação de vacinação completa (duas doses ou dose única há no mínimo 15 dias) ou teste impresso RT-PCR / teste rápido com resultado negativo para covid-19 até 72 horas antes do evento (os comprovantes serão recolhidos).