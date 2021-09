Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quarta-feira (15)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Executar as demandas recebidas na divisão de ti, fornecendo suporte aos alunos, professores e colaboradores nas aplicações utilizadas, bem como prestar manutenção nos equipamentos de informática da instituição e nas redes estruturadas, garantindo segurança e consistência nas informações.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Tarde/noite

VENDEDOR EXTERNO

Venda de serviços de proteção veicular

Experiência: 06 meses na carteira com vendas no geral – CNH: A ou B – Ensino Médio

ATENDENTE DE PADARIA

Atender balcão, cuidar da limpeza, organização e reposição

Experiência: 06 meses na carteira

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Transporte de trabalhadores para empresa. Necessário curso de transporte de passageiro atualizado.

Experiência: 06 meses na carteira como motorista de ônibus- CNH: D

AUXILIAR DE DESCARGA DE CARVÃO

Experiência: 03 meses na carteira – revezamento de turno

AJUDANTE DE ENTREGA

Realizar o carregamento dos produtos e a descarga dos vasilhames, auxiliar o motorista em situação de manobra.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH:B

PEDREIRO DE ACABAMENTO

Experiência: 06 meses na carteira

CARPINTEIRO

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Produção de chicotes elétricos, serviços de usinagem. Necessário ter experiencia com elétrica de autos ou geral. Desejável Tec. em Elétrica ou Eletrotécnica.

Experiência: 06 meses com elétrica (geral ou de autos) – Ensino Médio Completo

TOSADOR E BANHISTA

Tosa e banho de animais domésticos

Experiência: 03 meses na função

LANTERNEIRO AUTOMOTIVO

Necessário experiência com caminhão

Experiência: 06 meses na função

PITNOR AUTOMOTIVO

Necessário experiência com caminhão

Experiência: 06 meses na função

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO

Conhecimento em rede, experiência em ambientes com AD.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: A ou B

TORNEIRO MECÂNICO (VAGA TEMPÓRARIA)

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária: 30 dias

FARMACÊUTICO (A)

Disponibilidade para trabalhar em Paraopeba.

Curso Completo em Farmácia – CRF ATIVO

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica.

Experiência na função – Fundamental completo – CNH: A

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Realizar as funções de assistência ao contador e os demais funcionários do setor, especificamente na parte contábil e executar todos os lançamentos atribuídos da área da contabilidade.

Experiência: 06 meses na função – Superior em andamento: Ciências Contábeis – 5º período

ANALISTA CONTÁBIL

Atuar na parte contábil, conferindo os lançamentos e conciliando as contas (débito e crédito), emitindo os balancetes para verificação. Auxiliará o contador no fechamento do balanço patrimonial; gerará os arquivos ECD e ECF. Prestará suporte ao auxiliar e assistente contábil e suporte às demais ramificações da empresa.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo em Ciências Contábeis

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO

Remoção de cargas pesadas

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D

MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA

Executar manutenção corretiva e preventiva, executar substituição, montagem e desmontagem de motores.

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Experiência: 06 meses na função

MONTADOR DE ANDAIME

Montagem e desmontagem de andaimes.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH B – Trabalhar em altura

ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Executar tarefas de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de hidráulica, elétrica e de telefonia, substituindo, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Experiência: 06 meses na função temporária 30 dias (pode ser renovada). Fundamental completo.

MONTADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Montagem de placas fotovoltaicas em telhados ou estruturas de solo e equipamentos complementares.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: B

AJUDANTE DE MONTAGEM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Auxiliar nas atividades de montagem de placas fotovoltaicas e realizar limpeza de placas.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: B

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Disponibilidade de viagem, oferece alojamento e alimentação.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função – CNH: B

OPERADOR DE GUILHOTINA E DOBRADEIRA

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando-os para o estoque. Disponibilidade de horário

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH:B

MOTORISTA CARRETEIRO

Experiência em transporte rodoviário de cargas

Experiência na função – CNH: E – Ensino Médio (Desejável)

