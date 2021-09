Comitê de Sete Lagoas libera cerveja em jogos na Arena e amplia para 50% capacidade de alunos nas salas de aula

O Comitê Local de Enfrentamento da Covid – formado por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, de hospitais particulares, da Guarda Municipal e da Polícia Militar – decidiu na tarde desta terça-feira, 14, por novas mudanças na legislação sanitária de combate à Covid-19. As principais alterações envolvem a realização de jogos de futebol na Arena do Jacaré e também a capacidade de alunos nas salas de aulas nas escolas particulares e públicas. As normas estão no decreto publicado no Diário Oficial do Município (NO LINK).

Com relação ao retorno das aulas presenciais, os protocolos foram alterados pelo Governo de Minas no último dia 10. As medidas foram seguidas pelo comitê local e a principal alteração ocorreu em relação ao distanciamento praticado nas unidades escolares que passou para 90 centímetros entre carteiras. Estudos demonstram que este distanciamento é viável para a proteção coletiva em ambientes escolares, desde que outras estratégias de prevenção também sejam adotadas. No entanto, nos refeitórios, devido à não utilização de máscaras quando os alunos estão se alimentando, a distância recomendada continua sendo 1,5 metros. Com isso, a presença de alunos dentro da sala, que era de 30% da capacidade, passa para 50%. O prazo para adequações das unidades educacionais é de 10 dias a partir da publicação do decreto.

“Todas as decisões consideram o atual cenário pandêmico da cidade, com o avanço da vacinação e a redução na taxa de ocupação de leitos. Trabalhamos muito para garantir a assistência e a imunização em massa” avaliou o prefeito Duílio de Castro.

ARENA DO JACARÉ

Para o próximo jogo do Cruzeiro, que será realizado às 19 horas desta quinta-feira, 16 de setembro, a capacidade da Arena do Jacaré foi mantida em 30% (5.452 torcedores) de acordo com laudo técnico que considera a capacidade máxima do estádio em 18.184 torcedores. A decisão seguiu uma recomendação das forças de segurança sob alegação de que o curto espaço de tempo não permitiria o contingenciamento de efetivo para o aumento de público. Porém, para uma futura partida da equipe celeste em Sete Lagoas, será liberada 40% da capacidade da Arena.

O comitê também liberou a venda de cerveja dentro do estádio até o fim do intervalo do primeiro para o segundo tempo. Todas as regras da Vigilância Sanitária já foram apresentadas ao Cruzeiro, inclusive com apontamento de correções quanto aos bares, tendo em vista a partida contra a Ponte Preta realizada no último sábado, 11 de setembro.

Ainda para evitar aglomeração no entorno da Arena do Jacaré, a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão proibir o trânsito de veículos em várias ruas no entorno do estádio. Apenas torcedores com ingresso terão acesso.

A utilização de máscara continua obrigatória e, seguindo os protocolos das entidades que coordenam as competições de futebol, os frequentadores devem apresentar comprovação de vacinação completa (duas doses ou dose única há no mínimo 15 dias) ou teste impresso RT-PCR / teste rápido com resultado negativo (os comprovantes serão recolhidos) para Covid até 72 horas antes do evento.