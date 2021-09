Seja bem vindo!

Perguntaram para um Sábio:

– Por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto outros sofrem por problemas muito pequenos?

O Sábio sorriu e contou esta estória:

– Havia uma pessoa que viveu toda sua vida, fiel às palavras de bondade para com o próximo, e quando passou para o outro plano, todos que conviviam com ele disse que ele iria para o Céu.

Mas houve um erro em sua chegada ao Céu.

O Anjo irmão da Secretaria que o recebeu, deu uma olhada rápida em suas pranchetas, e como não viu o nome dele na lista de pessoas, lhe orientou para ir para o Inferno.

No inferno, ninguém exige carteirinha, qualquer um é convidado a entrar, e ele ficou lá.

Alguns dias depois Lúcifer chegou furioso às portas do Paraíso, para tomar satisfações.

“Nunca imaginei que fossem capazes de uma coisa como essa.”

Vocês mandaram aquela pessoa boa para o Inferno, ele está fazendo a maior bagunça lá.

Ele chegou escutando as pessoas, meditando e refletindo, fala sobre vigilância e perseverança, cavar masmorras aos vícios, agora esta todo mundo dialogando, se abraçando, dizendo coisas horríveis como Fraternidade, Igualdade, Liberdade.

O Inferno virou um Paraíso.

Por favor, pegue aquela pessoa e traga-o para cá.

Quando o Sábio terminou de contar esta estória olhou carinhosamente e disse:

– Viva sempre com tanto amor no coração que se, por engano, você for parar no Inferno, o próprio Demônio lhe trará de volta ao Paraíso.

Moral da história:

Problemas fazem parte da nossa vida, porém não deixe que eles o transformem em pessoa ruim.

Crises estarão sempre se sucedendo, testando nossa natureza e às vezes você não terá escolha.

Enfrente de coração aberto, com amor e doçura, empregue seu conhecimento, seu estudo.

Se você não tiver estudo nem conhecimento, reveja seus conceitos e se for necessário retorne ao processo onde você teve que morrer para renascer e comece a construir o seu interior novamente. Nunca é tarde demais para recomeçar.

