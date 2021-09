7 sinais que indicam problemas com as lentes de contato

Setembro Safira lembra a importância do bom uso para prevenir doenças oculares

Apesar de as lentes de contato parecerem uma alternativa perfeita para quem não se adapta aos óculos para corrigir erros refrativos, como a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia, seu uso incorreto pode causar diversos danos à visão.Por isso, diversas entidades, incluindo a Sociedade Catarinense de Oftalmologia e a Prefeitura de Florianópolis, promovem o Setembro Safira. O objetivo do movimento é educar e conscientizar a população sobre o uso correto das lentes de contato.

Lentes de contato pelo mundo

Há milhões de usuários de lentes de contato. Dados dos Estados Unidos, por exemplo, mostram que por lá cerca de 33 milhões de pessoas as usam. No Brasil, não há estatísticas. Mas, na prática clínica, as complicações oculares decorrentes do mau uso das lentes são comuns, segundo Dra. Maria Beatriz Guerios, oftalmologista geral e especialista em glaucoma.

“As lentes de contato mudam a fisiologia dos olhos. De maneira geral, são mudanças importantes. Há fatores ambientais e físicos que interagem o tempo todo durante o uso das lentes”

“Além disso, muitas pessoas compram lentes sem prescrição do oftalmologista, não as tiram para nada e não as higienizam corretamente. Esses são fatores que podem aumentar o risco de complicações”, explica Dra. Maria Beatriz.

Com a ajuda da oftalmologista, elencamos 7 sinais e sintomas que podem indicar complicações oculares decorrentes do mau uso das lentes.

1- Olhos vermelhos

Devido ao material das lentes de contato, há acúmulo de agentes como poeira, poluição, maquiagem e outras substâncias irritantes na superfície. Isso pode levar a uma irritação crônica, causando vermelhidão. Essa manifestação pode indicar também problemas na adaptação das lentes.

2- Ardência

Olhos ardendo e coçando são sintomas importantes nos usuários das lentes de contato. Normalmente, estão relacionadas a uma reação alérgica ao material, bem como pode se tornar uma conjuntivite alérgica crônica. O ardor também indica que as lentes estão sujas ou não foram higienizadas corretamente.

3- Secreção acumulada

O acúmulo repentino de secreção esverdeada ou amarelada nos olhos pode indicar uma conjuntivite bacteriana ou viral. Quando a secreção é mais límpida, e surge com mais intensidade ao acordar, é preciso investigar se há presença da síndrome do olho seco.

4- Areia nos olhos

Muitos pacientes descrevem ter a sensação de “areia nos olhos”. Geralmente, esse sintoma indica que as lentes não estão sendo higienizadas corretamente. Muitas partículas ficam retidas na superfície e, ao usá-las, podem causar essa sensação. Vale dizer que a pior consequência, nesses casos, é uma lesão na córnea.

5- Fotosssensibilidade (sensibilidade à luz)

A fotofobia pode ser um sintoma de diversas condições oculares e até mesmo de uma cefaleia. Entretanto, nos usuários de lentes de contato pode estar relacionada a problemas na córnea. Assim, é uma manifestação que pede atenção e uma consulta imediata com um oftalmologista.

6- Embaçamento da visão

Sujeira acumulada na superfície das lentes de contato pode deixar a visão embaçada. Outro fator de risco é o uso prolongado, cujo principal resultado é a redução do nível de oxigênio na córnea. O filme lacrimal precisa de oxigênio para se manter saudável. Portanto, nada de usar as lentes por muito tempo e sempre as retire para dormir.

7- Secura ocular

As lentes de contato alteram a hidratação natural dos olhos, uma vez que podem causar mudanças no filme lacrimal. Após muitos anos de uso, é comum que a pessoa desenvolva a síndrome do olho seco.

Cegueira: uma possibilidade

O mau uso das lentes de contato pode levar à cegueira. Portanto, não é brincadeira! A perda da visão pode acontecer quando se desenvolve a ceratite bacteriana, que é a infecção da córnea.

Para se ter uma ideia, o risco de ter a doença é de 10 a 15 vezes maior em pessoas que usam as lentes de forma contínua, ou seja, que dormem ou que ficam dias sem retirá-las. “A ceratite, quando não tratada a tempo, pode causar lesões na córnea com risco de perda total da visão e necessidade de transplante de córnea”, ressalta Dra. Maria Beatriz.

Dicas de bom uso

Só use lentes de contato com prescrição de um oftalmologista

Siga as orientações do médico à risca e faça consultas regulares, anualmente ou na presença dos sintomas descritos acima

Jamais durma com as lentes ou passe dias sem tirá-las

Use apenas os produtos específicos para limpeza das lentes de contato, lembrando que o soro fisiológico não tem essa finalidade

Nunca pratique atividades aquáticas com as lentes de contato

Tenha sempre óculos com a prescrição atualizada e procure no seu dia um momento para ficar sem as lentes. Ficar o fim de semana com óculos é uma boa dica !

Agência Health