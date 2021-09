Conselhos do Idoso e da Criança e Adolescente e Receita Federal planejam Campanha Destinação 2022

A Campanha Destinação visa divulgar aos contribuintes Pessoa Física e Pessoa Jurídica a possibilidade de destinar uma parte do seu Imposto de Renda aos Fundos Especiais de amparo social.

Os conselhos municipais do Idoso e da Criança e do Adolescente se reuniram no último dia 27 de agosto com servidores da Agência da Receita Federal em Sete Lagoas para planejar as ações da Campanha Destinação 2022, além do planejamento para o restante do ano de 2021. A Campanha Destinação visa divulgar aos contribuintes Pessoa Física e Pessoa Jurídica a possibilidade de destinar uma parte do seu Imposto de Renda aos Fundos Especiais de amparo social controlados pelos Conselhos e fiscalizados pelo Ministério Público. A reunião ocorreu na Central dos Conselhos de Políticas Sociais do Município.

O agente da Receita Federal em Sete Lagoas, analista-tributário Paulo Silva, falou sobre o resultado obtido por meio da destinação para os Fundos Municipais. “Houve um aumento de pessoas que se sensibilizaram com a campanha, porém, o valor destinado foi inferior ao do ano passado. Muitas empresas ajudam os fundos, mas poucas são da região”, revelou o agente, lembrando que foi acordado apoio na divulgação com a Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas junto às empresas locais associadas.

Membros dos conselhos propuseram a adoção de campanhas publicitárias, como uso de outdoors e de backbus para veicular a campanha e informar à população sobre a possibilidade de ajudar o município. “Será realizado também um levantamento das reais necessidades da população carente atendida pelos Fundos da Infância e da Adolescência e pelo Fundo do Idoso”, revela a diretora da Central dos Conselhos de Políticas Sociais, Bruna Campos.

Participaram da reunião a superintendente do SUAS da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Delma Sales; a diretora da Central dos Conselhos de Políticas Sociais, Bruna Campos; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sete Lagoas, Magda Speltz; o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Wagner Cardoso; a secretária-executiva do Conselho Municipal dos Direitos da pessoa Idosa, Lina Noronha; o advogado da Central dos Conselhos, Rafael Luiz; e a assistente social da Central dos Conselhos, Gabriela Ribeiro.

por Ascom Prefeitura