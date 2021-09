Prefeitura revela a entidades projetos para fomentar a economia de Sete Lagoas no fim de ano

Aniversário da cidade e festividades natalinas serão temáticas exploradas para gerar emprego e renda

O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Euro de Andrade aceitaram o convite de entidades de grande representatividade em Sete Lagoas e participaram de uma reunião na tarde desta segunda-feira, 13 de setembro, onde foram debatidos temas de grande interesse da cidade e, principalmente, ações da administração municipal nos próximos meses tendo como focos o turismo, os negócios e a geração de renda.

Participaram do encontro, realizado na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), representantes de entidades como: Associação Comercial e Industrial (ACI), Sindcomércio, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Sicoob Credisete, Frente Comercial do Nova Cidade e grupo Santa Helena Valley. Também estiveram presentes o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e turismo, Edmundo Diniz, e o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Alessandro Kelwis.

“Foi uma oportunidade de mostrar nossas ações atuais e futuras. Também apresentamos planos para o aniversário de Sete Lagoas, que é comemorado no dia 24 de novembro, e o Natal. Após um intenso trabalho de combate à pandemia, podemos vislumbrar um cenário positivo e animador”, resumiu o prefeito Duílio de Castro.

Projetos pontuais já estão em andamento para que as temáticas tradicionais e festivas impulsionem a economia com ações de grande impacto no dia a dia da cidade. “A proposta é inaugurar o ‘Natal de Luz’ antes do período natalino. Uma maneira de incentivar o turismo e as compras no comércio local, já que a cidade será tomada por este clima especial”, comentou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

As propostas da Prefeitura reveladas em primeira mão deixaram entusiasmadas as entidades que têm forte atuação no comércio e nos meios empresarial e financeiro. “Teremos um ambiente mais favorável e iluminado no fim de ano. A partir do aniversário de Sete Lagoas, a cidade ficará mais feliz em uma época chave para o comércio. Ótima oportunidade para gerar emprego e renda”, definiu Geraldir Alves, presidente da CDL.

O encontro foi considerado produtivo e mostrou o interesse da Prefeitura em ter sempre as portas abertas para a sociedade organizada. Temas como obras, saúde, incentivos e mobilidade também estiveram na pauta. “Trabalhamos e discutimos ideias para esses eventos de fim de ano e também projetos novos de interesse dos cidadãos. Sete Lagoas tem muito a avançar e esse diálogo aberto do poder público é muito importante para o futuro de nossa querida cidade”, declarou José Roberto da Silva.

INJEÇÃO NA ECONOMIA

Durante o encontro, Duílio de Castro também fez um cálculo que agradou. Segundo ele, os pagamentos das folhas salarias dos meses de novembro, dezembro e o 13º Salário do funcionalismo estão garantidos e serão a principal injeção de recursos na economia. “Em pouco mais de um mês a administração vai injetar quase R$ 80 milhões na economia local. Esse é um compromisso de nosso governo com o funcionalismo que sempre foi mantido e todos sabemos a diferença que isso faz na vida da cidade”, concluiu o prefeito.