Boletim Covid: Sete Lagoas já tem mais de 67% da população imunizada com a 1ª dose contra a Covid-19

Sete Lagoas chega nesta terça-feira, 14, somando 23.256 casos de Covid, com a confirmação de sete casos, três mulheres e quatro homens. A Secretaria Municipal de Saúde monitora atualmente 156 pessoas e já encerrou esse atendimento a 6.734 casos de síndrome gripal inespecífica. Ao todo, 48.425 testes deram resultado negativo para Covid. Sete Lagoas mantém há duas semanas os 607 óbitos e, pela primeira vez, não tem nenhum paciente hospitalizado com resultado positivo hoje. São 40 pessoas em isolamento domiciliar e 22.609 curados.

Hospitalizados

Dos 15 internados hoje, oito estão em UTI e sete em enfermaria. Entre os internados em UTI, são três de Sete Lagoas e os demais de Campos Altos, Caetanópolis, Quartel Geral, Biquinhas e Pequi. Entre os internados, seis testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e cinco aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são cinco internações, uma delas em leito de UTI particular. No Hospital Municipal estão sete internados, todos em UTI. No Hospital da Unimed são três pacientes internados, todos em enfermaria. Não há pacientes internados hoje na UPA. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somadas as unidades do SUS e da rede suplementar, é hoje de 22,8%. Levando em conta somente leitos do SUS, esse índice se mantém em 35%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 2ª dose da Coronavac em quem foi vacinado até o dia 20 de agosto e a 3ª dose para idosos a partir de 90 anos. Nesta quarta-feira, 15, será a vez da 2ª dose da Astrazeneca para vacinados até 15 de junho. E na quinta-feira, 16, a 2ª dose da Astrazeneca será aplicada em quem tomou a 1ª dose até o dia 16 de junho, em todos os casos, de 09h às 16h e nos mesmos locais: Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Eldorado, Barreiro e Alvorada. Os documentos necessários são comprovante de 1ª dose – da Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

Os idosos a partir de 85 anos se vacinam com a 3ª dose também nesta quarta, dia 15, de 09h às 16h, em três locais: no Sesc – entrada pela rua Prof. Abeylard (a pé); na Faculdade Una – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé); e na Faculdade Ciências da Vida – Av. Perimetral, 12.632, Indústrias (drive-thru). Documentos necessários: Comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF.

A Prefeitura de Sete Lagoas anunciou também o cronograma de vacinac¸a~o da 2ª dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose ate´ o dia 17 de junho. Na quarta, dia 15, quinta, dia 16, e sexta, dia 17, recebem a 2ª dose as pessoas que tomaram a 1ª dose da Pfizer até 17 de junho, de 09h às 16h, na Faculdade UNA – Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé). Documentos necessários: comprovante de 1ª dose – Pfizer, carta~o SUS ou CPF.

Como alguns municípios ainda não concluíram o cronograma de vacinação para o público a partir de 18 anos, o Governo de Minas está redirecionando as vacinas de 1ª dose para esses municípios. Assim que o envio dessas doses for normalizado para os municípios com a vacinação mais avançada, a Prefeitura divulgará novo cronograma de 1ª dose.

Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Até esta segunda-feira, 13 de setembro, receberam a 1ª dose 163.849 pessoas (67,7% da população). A 2ª dose foi aplicada em 62.412 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose e dose única, 28,2% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

por Ascom Prefeitura